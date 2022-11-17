Республиканцы получили большинство в Палате представителей США, их поздравил Байден

Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, сообщает AP. Республиканцы получили не менее 218 мест. Окончательное распределение сил в парламенте еще не ясно.

Республиканцы получили 218 мест, а демократы - 210. Судьба семи оставшихся мест еще окончательно не решена из-за продолжающегося подсчета голосов.

По прогнозу NBC News, Республиканская партия , которая пока находится в оппозиции, может рассчитывать на 221 место, а демократы — на 214. Текущее распределение власти в Палате представителей — 222:213 в пользу демократов. Республиканцы придут к власти в Палате представителей после четырех лет в оппозиции.

Несмотря на восстановление контроля над нижней палатой парламента США, результат республиканцев был одним из самых слабых в новейшей истории.

Традиционно решающие победы на промежуточных выборах президента одерживает оппозиционная партия. Тем временем демократы сохранили контроль над Сенатом с 50 местами и имеют шанс увеличить свое преимущество на дополнительное место, если они выиграют на выборах в Джорджии.

Победа республиканцев в Палате представителей означает, что вероятным новым спикером (председателем) станет действующий лидер партии в палате Кевин Маккарти, которого на очном голосовании поддержало большинство партийных депутатов.

Это также означает, что республиканцы смогут заблокировать инициативы и программу президента, хотя и не смогут одновременно реализовать собственную программу. Однако партия объявила, что использует свое большинство для проводить расследования в отношении сын президента Байдена, вывод войск из Афганистана и кризис на границе с Мексикой.

Президент Джо Байден поздравил республиканцев в среду, выразив готовность к сотрудничеству.

"На этих выборах избиратели ясно выразили свою озабоченность: необходимость сократить расходы, защитить право выбора и защитить нашу демократию. Как я сказал на прошлой неделе, будущее слишком светлое, чтобы мы могли увязнуть в политической войне. Американцы хотят, чтобы мы выполняли их поручения", — говорится в заявлении президента.