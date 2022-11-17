Студентка из России раскрыла неприглядную правду об учебе в Японии

Бюрократизм на каждом шагу, гигантские цены на все, общежития с тараканами - это лишь малая часть трудностей, с которыми сталкивается обычный российский студент, обучающийся в Японии.

Недавно в одной из соцсетей девушка из России с ником @Kuroyaga подробно рассказала о том, как тяжело ей дается обучение и жизнь в Японии, шокировав признаниями.

Для непосвященного человека Япония - рай, передовое государство с новейшими технологиями и восхитительной цветущей сакурой.

На самом деле иностранцев тут "не привечают", а человеку из среднего класса (по меркам РФ) здесь приходится очень несладко.