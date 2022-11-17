Северная Корея пригрозила США более жестким военным ответом

Северная Корея в четверг, 17 ноября запустила баллистическую ракету в море на востоке страны, сообщила южнокорейская армия. Ранее КНДР пригрозила "более жестким военным ответом" на заявление Вашингтона об усилении военной активности в регионе.

По некоторым данным, это была ракета малой или средней дальности. Тип ракеты, его траектория и место попадания не уточняются.

Северная Корея в последнее время провела рекордное количество ракетных испытаний, ссылаясь на угрозу со стороны Южной Кореи и США, и особенно маневры вооруженных сил обеих стран, которые Пхеньян считает провокационными.

Вашингтон и Сеул подозревают, что Пхеньян в ближайшее время проведет ядерное испытание.

Северная Корея в четверг пригрозила "более жестким военным ответом" на заявление Вашингтона об усилении военной активности с союзниками в регионе, сообщило информационное агентство KCNA.

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй также подверг критике недавний трехсторонний саммит США, Южной Кореи и Японии, в ходе которого лидеры этих стран раскритиковали недавние ракетные испытания Пхеньяна и заявили о более тесном сотрудничестве в области безопасности.

В ходе недавно завершившихся учений ВВС США и Южной Кореи под кодовым названием Vigilant Storm Северная Корея выпустила около 30 ракет различных типов, одна из которых упала всего в 57 километрах от южнокорейского побережья. Это был первый подобный инцидент после окончания Корейской войны в 1953 году.