Северная Корея пригрозила США более жестким военным ответом
Северная Корея в четверг, 17 ноября запустила баллистическую ракету в море на востоке страны, сообщила южнокорейская армия. Ранее КНДР пригрозила "более жестким военным ответом" на заявление Вашингтона об усилении военной активности в регионе.
По некоторым данным, это была ракета малой или средней дальности. Тип ракеты, его траектория и место попадания не уточняются.
Северная Корея в последнее время провела рекордное количество ракетных испытаний, ссылаясь на угрозу со стороны Южной Кореи и США, и особенно маневры вооруженных сил обеих стран, которые Пхеньян считает провокационными.
Вашингтон и Сеул подозревают, что Пхеньян в ближайшее время проведет ядерное испытание.
Северная Корея в четверг пригрозила "более жестким военным ответом" на заявление Вашингтона об усилении военной активности с союзниками в регионе, сообщило информационное агентство KCNA.
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй также подверг критике недавний трехсторонний саммит США, Южной Кореи и Японии, в ходе которого лидеры этих стран раскритиковали недавние ракетные испытания Пхеньяна и заявили о более тесном сотрудничестве в области безопасности.
В ходе недавно завершившихся учений ВВС США и Южной Кореи под кодовым названием Vigilant Storm Северная Корея выпустила около 30 ракет различных типов, одна из которых упала всего в 57 километрах от южнокорейского побережья. Это был первый подобный инцидент после окончания Корейской войны в 1953 году.
Опубликовано: Николай Скира
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