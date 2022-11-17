WSJ: Большинство деталей иранских дронов-камикадзе Shahed-136 произведено в США, Европе и Японии

Новые разведывательные данные, собранные со сбитых иранских беспилотников Shahed-136 в Украине, показывают, что большинство деталей дронов производится более 30 компаниями в США, Европе и других странах-союзниках. пишет The Wall Street Journal.

Документация показывает, как Тегеран вооружает себя и своих союзников новым мощным оружием, несмотря на то, что он является целью одного из самых всеобъемлющих режимов санкций в современной истории.

По оценкам украинской разведки, три четверти компонентов иранских беспилотников, сбитых в Украине, американского производства.

По словам украинских следователей, выводы были сделаны после того, как украинские военные сбили несколько беспилотников, в том числе иранский беспилотник Mohajer-6.

Компоненты, идентифицированные украинской военной разведкой, были проверены Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО), киевской некоммерческой организацией, которая осмотрела беспилотник. NAKO, чей опыт включает оценку военных контрактов и вооружений, показала свой отчет The Wall Street Journal.

Согласно отчету, из более чем 200 технических компонентов, идентифицированных украинскими следователями, которые составляют внутренности захваченного беспилотника, примерно половина была произведена фирмами, базирующимися в США, и почти треть - компаниями в Японии.

Когда журнал связался с официальными лицами США, ответственными за соблюдение экспортного контроля, они отказались подтвердить происхождение компонентов. Компании, детали которых были идентифицированы, не смогли подтвердить происхождение комплектующих или не ответили на запрос о комментариях.