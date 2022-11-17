Группа Кино выпускает альбом в первый раз за 10 лет

Рок-группа "Кино" по многочисленным просьбам поклонников выпускает новый альбом впервые за 10 лет.

Известная отечественная группа «Кино» выпускает новый альбом, о чем стало известно благодаря публикации 16 ноября на странице коллектива ВКонтакте.

Фанаты устали умолять музыкантов о выпуске альбом. В альбом войдут записи, сделанные в студии за последние 10 лет в современном звучании.

Какова будет оценка нового альбома поклонниками предстоит узнать уже 24 декабря, так как в этот день будет его презентация в питерском "Севкабеле".