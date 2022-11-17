Апина появилась на премьере картины Покерфейс в обществе нового избранника

Известная певица Алена Апина посетила премьерный показ фильма "Покерфейс" в компании нового возлюбленного, имя которого знаменитость держит в секрете.

Алена Апина прибыла на премьеру фильма "Покерфейс" в компании незнакомца, о чем сообщает портал "Комсомольская правда".

Апина долгое время не посвящала никого в свою личную жизнь и никогда не появлялась в обществе со своими ухажерами, но сейчас все изменилось.

Рядом с артисткой часто видят импозантного длинноволосого мужчину.

Кроме тайного возлюбленного на премьере голливудского триллера компанию Апиной составила ее дочь со своим молодым человеком.

Ни имя, ни род деятельности избранника певица не озвучивает.