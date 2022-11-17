Jutarnji: Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8

В ближайшее время Вооруженные Силы Украины пополнятся большой партией вертолетов Ми-8, которые поставит Хорватия, сообщает Reuters со ссылкой на хорватскую газету Jutarnji.

Хорватская армия должна передать ВВС Украины 14 таких машин. Это результат планов модернизации хорватской армии, которые предполагают вывод парка Ми-8 к 2026 году.

Поэтому правительство решило отправить их в Украину, а не утилизировать, чтобы местные пилоты могли ими воспользоваться. Сама Хорватия должна получить парк американских вертолетов Black Hawk , адаптировав таким образом свои машины к новым требованиям систем НАТО.

Ми-8 — один из самых популярных многоцелевых вертолетов. Машина отличается большой долговечностью и надежностью.

Вертолет Ми-8 был разработан в конструкторском бюро Михаила Мило в начале 1960-х годов, еще во времена Советского Союза . В конечном итоге они должны были заменить более легкие вертолеты Ми-4. Первые полеты Ми-8 состоялись в 1961 году, а серийное производство началось через 4 года.