В Шереметьево, Домодедово и Внуково введен максимальный уровень безопасности

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково ввели максимальный уровень безопасности в связи с угрозой терактов, сообщает газета "Известия".

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября находятся под максимальным третьим уровнем безопасности. Предполагается, что причиной является прямая угроза этим аэропортам. Об этом первой сообщила газета "Известия".

Эту информацию подтвердили представители Ространснадзора в интервью агентству "Интерфакс".

Владимир Черток , советник главы Ространснадзора, заявил, что повышение уровня безопасности было введено в основном из-за "некоторых дополнительных угроз безопасности полетов".

Нынешнее предложение может длиться 15 дней, после чего его придется продлевать. Представитель Ространснадзора утверждает, что для самих пассажиров это не означает каких-то серьезных неудобств, кроме того, что они должны появиться в аэропорту чуть раньше.

В пресс-службе Домодедова сообщили московским СМИ, что "в аэропорту реализуется целый комплекс мер безопасности". Эту информацию также подтвердили представители Внукова, отметившие, что "мероприятия по контролю проводятся в расширенном режиме".

Оповещение не ограничивается аэропортами, расположенными в Москве. Также в Петербургском "Пулково" , по данным "Известий", введен максимальный уровень безопасности.

Охрана аэропорта была усилена после того, как 28 октября 33-летний мужчина на легковом автомобиле прорвался через ограждение аэропорта и проехал через зону безопасности к площади, где базируются самолеты.