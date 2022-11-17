Гордон дала новорожденному сыну необычное имя
2022-11-17 10:32
Ведущая и юрист Катя Гордон теперь многодетная мать. У нее трое наследников.
Новостью о рождении сына, который стал третьим ребенком Кати Гордон, знаменитость поделилась в соцсетях, отметив, что младенец родился раньше положенного срока.
Гордон поздравила сама себя с рождением сына, которому дала очень необычное имя. Мальчика зовут Теодор.
Теперь у звездного юриста целых 3 богатыря - Серафим, Даниил и маленький Теодор.
К слову, замужем ведущая уже 3-ий раз. В январе этого года Гордон вышла замуж за предпринимателя Виктора Хархалиса.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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