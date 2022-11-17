Дочь Малинина Устинья превзошла отца по вокальным данным
2022-11-17 10:41
Наследница известного певца Александра Малинина Устинья записала дуэт с отцом, поделившись видео в сети. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что девушка очень талантлива.
Известный певец Александр Малинин с женой и детьми проживает в Мюнхене, но о России не забывает.
Наследница 64-летнего музыканта Устинья поздравила отца с днем рождения, опубликовав в соцсети ролик, где именинник с дочкой исполняют знаменитый романс "Белым снегом".
Подписчики утверждают, что Малинина-младшая обошла своего папу в таланте.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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