Дочь Малинина Устинья превзошла отца по вокальным данным

Наследница известного певца Александра Малинина Устинья записала дуэт с отцом, поделившись видео в сети. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что девушка очень талантлива.

Известный певец Александр Малинин с женой и детьми проживает в Мюнхене, но о России не забывает.

Наследница 64-летнего музыканта Устинья поздравила отца с днем рождения, опубликовав в соцсети ролик, где именинник с дочкой исполняют знаменитый романс "Белым снегом".

Подписчики утверждают, что Малинина-младшая обошла своего папу в таланте.