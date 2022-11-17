Россия и Украина договорились о продлении Зерновой сделки на 120 дней

Зерновая сделка о вывозе продовольствия из Украины продлена на следующие 120 дней.

Российское информационное агентство РБК со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщает о том, что "Зерновая сделка" продлена на 120 дней.

Украинский президент сообщил, что Украине удалось договориться о ее продлении на 120-дневный срок.

"Владимир Зеленский подтвердил информацию о продлении зерновой сделки на120 дней", - пишет источник.

Также Зеленский отметил роль генерального секретаря ООН Гуттьериша и президента Турции Раджепа Эрдогана в договоренности.