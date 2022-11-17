Россия и Украина договорились о продлении Зерновой сделки на 120 дней
2022-11-17 10:59
Зерновая сделка о вывозе продовольствия из Украины продлена на следующие 120 дней.
Российское информационное агентство РБК со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщает о том, что "Зерновая сделка" продлена на 120 дней.
Украинский президент сообщил, что Украине удалось договориться о ее продлении на 120-дневный срок.
"Владимир Зеленский подтвердил информацию о продлении зерновой сделки на120 дней", - пишет источник.
Также Зеленский отметил роль генерального секретаря ООН Гуттьериша и президента Турции Раджепа Эрдогана в договоренности.
Опубликовано: Николай Скира
Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины
Зеленский объявил о продлении «Зерновой сделки» на 120 дней
Reuters: Байден заявил G7 о причастности Украины к падению ракеты в Польше
Байден жестко критикует Зеленского за слова о российском происхождении упавших на Польшу ракет
Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории