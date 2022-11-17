Генсек ООН Гутьерриш: Россия, Украина и Турция согласились продлить Зерновую сделку

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Гутьерриш заявил, что зерновая сделка продлена.

Как сообщил генеральной секретарь ООН Антониу Гутьерриш, все стороны, заключившие "Зерновую сделку", договорились о ее продлении.

"Генсек ООН: все стороны согласились продлить стамбульскую зерновую инициативу", - сообщает информагентство "Интерфакс".

Также о продлении вывоза зерна с территории Украины сообщил премьер-министр страны Владимир Зеленский. По его словам, сделка продлена на 120 дней.

При этом президент Украины отметил большую роль Антониу Гутьерриша и Раджепа Эрдогана в продлении инициативы.