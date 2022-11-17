Собчак на фоне скандалов стала зарабатывать еще больше

Скандалы, главной героиней которых стала Ксения Собчак, не отразились на финансовом положении звездной блондинки, а позволили ей зарабатывать еще больше, чем раньше.

За последнее время Ксения Собчак стала еще более успешна. Бизнесвумен стала соучредителем таких компаний, как ООО «Ши», ООО «ФИШ» и ООО «Гавань».

Все эти структуры приносят солидный доход владельцам. К примеру, ООО "Гавань" на доставке питания, ресторанной деятельности за прошлый год заработала 278 000 000 российских рубле, прибыль составила 32 000 000.

У знаменитой блондинки также есть 2 агентства «Джун энд джулай» и «Лидерс», которые занимаются рекламой . Доход ООО составил 38 000 000 и 76 000 000 российских рублей за 2021 год.