Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм
2022-11-17 11:21
Именитый американский редиссер Квентин Тарантино в последнем своем интервью признался, какую картину считает самой лучшей в своей карьере.
Известный на весь мир американский режиссёр Квентин Тарантино в своём интервью рассказал, какую из снятых им картин считает лучшей.
Обычно Тарантино отвечает на вопрос о своем лучшем творении так: «они все его детища».
Опубликовано: Наталья Гончарова
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