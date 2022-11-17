Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм

APS
2022-11-17 11:21

Именитый американский редиссер Квентин Тарантино в последнем своем интервью признался, какую картину считает самой лучшей в своей карьере.

Известный на весь мир американский режиссёр Квентин Тарантино в своём интервью рассказал, какую из снятых им картин считает лучшей.

Обычно Тарантино отвечает на вопрос о своем лучшем творении так: «они все его детища».

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    В этот раз мировая знаменитость сделал исключение, назвав фаворита. Он считает своим лучшим проектом картину "Однажды в Голливуде" (2019 года).

    В фильме заняты Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Дакотта Феннинг и еще куча знаменитостей.

Опубликовано: Наталья Гончарова