Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм

В этот раз мировая знаменитость сделал исключение, назвав фаворита. Он считает своим лучшим проектом картину "Однажды в Голливуде" (2019 года).

В фильме заняты Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Дакотта Феннинг и еще куча знаменитостей.