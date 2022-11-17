Барбара Франк, художница из Лондона прекрасно знает, что далеко не каждому мусору место на свалке

Животные в стиле стимпанк сделаны из мусора. Некоторые вещи, которые любой из нас выбросил бы не задумываясь, становятся для талантливой выдумщицы источником вдохновения.

Фантазия Барбары поражает почитателей её таланта, ведь из мусора она делает удивительные скульптуры животных в стиле стимпанк.

Творения художницы не только украшают интерьер — их ещё и очень интересно рассматривать.

Любуясь тем или иным животным, можно разглядеть части кухонной утвари, ключи, часы, гитарные струны, консервные банки и многое другое.

Работы Барбары нравятся людям не только своей оригинальностью, но и тем, что они заставляют задуматься об экологии и о тех невероятных количествах мусора, которые люди плодят год от года.