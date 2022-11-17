Харламов обманул всех и вернулся в Comedy Club

Еще недавно фанаты были огорчены тем, что не увидят Гарика Бульдога Харламова в "Comedy Club". Оказывается комик и не думал уходить из проекта, а просто взял передышку.

Гарик Бульдог Харламов снова в строю. Он продолжит радовать зрителей в роли ведущего юмористического шоу "Comedy Club", которое выходит в эфир канала ТНТ, о чем сообщает ТАСС.

Уже 18 ноября поклонники смогут посмотреть новый выпуск "Comedy Club" с привычной парой ведущих.

Харламов признался, что возвращается в проект, отлично отдохнув.Шоумен утверждает: "Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять".