Little Big выступит для российской компании на корпоративе в Ереване за 6 000 000 рублей

Стало известно, что группа "Little Big" выступит для российской компании на корпоративе в Ереване за 6 000 000 российских рублей.

Солисты группы "Little Big" Илья Прусикин и Софья Таюрская покинули РФ и поселились в Лос-Анджелесе. С мировым турне ничего не получилось.

Музыканты испытывают финансовые сложности.

"Little Big" согласились выступать для российской компании на корпоративе, который состоится в Ереване.

Цена вопроса - 6 000 000 рублей. Также организаторы оплачивают артистам проживание, перелет и питание, о чем сообщает Телеграм-канал "Readovka".