Little Big выступит для российской компании на корпоративе в Ереване за 6 000 000 рублей
2022-11-17 12:23
Стало известно, что группа "Little Big" выступит для российской компании на корпоративе в Ереване за 6 000 000 российских рублей.
Солисты группы "Little Big" Илья Прусикин и Софья Таюрская покинули РФ и поселились в Лос-Анджелесе. С мировым турне ничего не получилось.
Музыканты испытывают финансовые сложности.
"Little Big" согласились выступать для российской компании на корпоративе, который состоится в Ереване.
Цена вопроса - 6 000 000 рублей. Также организаторы оплачивают артистам проживание, перелет и питание, о чем сообщает Телеграм-канал "Readovka".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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