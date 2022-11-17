Солнцев рассказал, как из-за Киркорова погиб человек
2022-11-17 12:33
Блогер Рустам Солнцев считает, что Филипп Киркоров часто ведет себя как ребенок. Временами выходки певца заканчиваются трагедией.
Шоумен и экс-звезда "Дома-2" Рустам Солнцев в интервью "Teleprogramma.pro" дал комментирии по поводу поведения Филиппа Киркорова.
Блогер считает, что исполнитель часто ведет себя как неразумное дитя. Одна из выходок Киркорова стоила человеку жизни.
Солнцев рассказал о пребывании Киркорова в Лас-Вегасе, когда он толкнул пожилого охранника, в результате чего несчастный скончался.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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