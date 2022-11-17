В Украине до 19 февраля 2023 года продлено военное положение и всеобщая мобилизация

Украина в пятый раз с начала российской СВО продлевает военное положение, сообщает "Интерфакс-Украина".

Верховная Рада Украины приняла законы об утверждении указов Президента Украины о продлении военного положения на 90 дней — до 19 февраля следующего года связано с продлением всеобщей мобилизации.

"С 24 февраля эти два законопроекта принимаются Верховной Радой Украины одновременно, потому что военное положение требует всеобщей мобилизации", - депутат Федор Вениславский.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. В этот же день Киев ввел военное положение, которое должно было продлиться до 26 марта.

Затем его продлили еще на 30 дней — до 25 апреля, затем — до 25 мая и до 23 августа. Также 24 февраля Указом Президента Украины была объявлена ​​всеобщая мобилизация. Мобилизация проводится в течение 90 дней со дня вступления в силу указа.