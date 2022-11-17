Кулеба призвал Блинкена поставить американский ЗРК Patriot Украине
2022-11-17 12:52
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал госсекретаря США Энтони Блинкена ускорить поставки американского ЗРК Patriot Украине.
17 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём официальном аккаунте Twitter сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с государственным секретарём США Энтони Блинкеном.
Украинский дипломат Кулеба в ходе беседы с Блинкеном выступил с призывом ускорить поставки систем противовоздушной обороны, а также заявил о том, что «пришло время» для включения в пакет военной помощи киевскому режиму американских современных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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