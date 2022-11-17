Кулеба призвал Блинкена поставить американский ЗРК Patriot Украине

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал госсекретаря США Энтони Блинкена ускорить поставки американского ЗРК Patriot Украине.

17 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём официальном аккаунте Twitter сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с государственным секретарём США Энтони Блинкеном.

Украинский дипломат Кулеба в ходе беседы с Блинкеном выступил с призывом ускорить поставки систем противовоздушной обороны, а также заявил о том, что «пришло время» для включения в пакет военной помощи киевскому режиму американских современных зенитно-ракетных комплексов Patriot.