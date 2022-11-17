Охлобыстин привез в зону проведения спецоперации гуманитарную помощь стоимостью в 14 000 000 рублей

Актер Иван Охлобыстин прибыл в ДНР. С собой артист привез гуманитарный груз, который обошелся в 14 000 000 российских рублей.

Известный в России актер Иван Охлобыстин не первый раз посетил ДНР.

Артист прибыл в зону проведения спецоперации с гуманитарной помощью, о чем сообщает портал «РИА ФАН».

Охлобыстин не стал скрывать, что суммарная стоимость гуманитарного груза составляет более, чем 14 000 000 российских рублей.