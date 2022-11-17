Охлобыстин привез в зону проведения спецоперации гуманитарную помощь стоимостью в 14 000 000 рублей
2022-11-17 13:21
Актер Иван Охлобыстин прибыл в ДНР. С собой артист привез гуманитарный груз, который обошелся в 14 000 000 российских рублей.
Известный в России актер Иван Охлобыстин не первый раз посетил ДНР.
Артист прибыл в зону проведения спецоперации с гуманитарной помощью, о чем сообщает портал «РИА ФАН».
Охлобыстин не стал скрывать, что суммарная стоимость гуманитарного груза составляет более, чем 14 000 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
«Нафтогаз»: несколько объектов газодобывающей инфраструктуры Украины полностью разрушены
Financial Times: Украина лжет и подрывает доверие НАТО
Будина объяснила, почему поддержала спецопераци России в Украине
Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины