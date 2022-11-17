Будина объяснила, почему поддержала спецопераци России в Украине

Актриса Ольга Будина стала гостьей Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" с Вячеславом Манучаровым в качестве ведущего. Был затронут вопрос относительно поддержки артисткой спецоперации.

Актриса Ольга Будина рассказала, по какой причине поддерживает проведение спецоперации России в Украине.

Артистка утверждает, что россияне ждали объявления о запуске СВО гораздо раньше, так как не в силах были наблюдать за тем, что творится в Донбассе.

Знаменитость убеждена, что все способы урегулировать ситуацию мирным путем были исчерпана.

Ольга не верит в то, что спецоперация закончится в скором будущем.