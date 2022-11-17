Будина объяснила, почему поддержала спецопераци России в Украине
2022-11-17 13:50
Актриса Ольга Будина стала гостьей Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" с Вячеславом Манучаровым в качестве ведущего. Был затронут вопрос относительно поддержки артисткой спецоперации.
Актриса Ольга Будина рассказала, по какой причине поддерживает проведение спецоперации России в Украине.
Артистка утверждает, что россияне ждали объявления о запуске СВО гораздо раньше, так как не в силах были наблюдать за тем, что творится в Донбассе.
Знаменитость убеждена, что все способы урегулировать ситуацию мирным путем были исчерпана.
Ольга не верит в то, что спецоперация закончится в скором будущем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Будина объяснила, почему поддержала спецопераци России в Украине
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