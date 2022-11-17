Аксюта сообщил о возвращении Нагиева на Первый канал

Актер Дмитрий Нагиев, выступающий в качестве ведущего шоу "Голос", взял творческий отпуск. Продюсер Первого канала Юрий Аксюта намекнул на возвращение шоумена в эфир.

Дмитрий Нагиев исчез с Первого канала. В течение 10 лет он был ведущим песенного шоу «Голос». Сейчас его заменяют Яна Чурикова и Лариса Гузеева.

Продюсер телеканала Юрий Аксюта дал комментарии относительно произошедших перемен.

Аксюта сообщил, что шоумену дали отдохнуть об бесконечных съемок, но это не значит, что он не вернется в эфир.