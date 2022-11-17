Аксюта сообщил о возвращении Нагиева на Первый канал
2022-11-17 14:00
Актер Дмитрий Нагиев, выступающий в качестве ведущего шоу "Голос", взял творческий отпуск. Продюсер Первого канала Юрий Аксюта намекнул на возвращение шоумена в эфир.
Дмитрий Нагиев исчез с Первого канала. В течение 10 лет он был ведущим песенного шоу «Голос». Сейчас его заменяют Яна Чурикова и Лариса Гузеева.
Продюсер телеканала Юрий Аксюта дал комментарии относительно произошедших перемен.
Аксюта сообщил, что шоумену дали отдохнуть об бесконечных съемок, но это не значит, что он не вернется в эфир.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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