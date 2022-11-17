Путин подписал указ о новом составе Совета при президенте РФ по правам человека

Президент РФ Владимир Путин своим указом сформировал новый состав Совета по правам человека.

В четверг, 17 ноября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно данному указу в обновлённый состав СПЧ включён военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, в то время как из списка исключены Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Игорь Каляпин, Екатерина Винокурова и ряд других лиц.