Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты

По словам действующего президента Украины Владимира Зеленского, он не знает, чьи ракеты упали на польской территории.

Всего сутками ранее украинский лидер заявлял, что упавшие в Польше ракеты были выпущены с российской территории и принадлежат России. Однако после резкой критики этих слов со стороны президента США Байдена и руководства НАТО Владимир Зеленский изменил свое мнение.

Украинский лидер, слова которого цитирует информационное агентство «РИА Новости», заявил: «Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100 процентов, я думаю, что мир тоже не знает на 100 процентов. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши».