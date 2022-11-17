Солнцев назвал настоящую причину смерти основателя Ласкового мая Кузнецова

APS
2022-11-17 14:48

Шоумен Рустам Солнцев утверждает, что знает настоящую причину кончины создателя группы "Ласковый май", композитора Сергея Кузнецова. Музыкант ушел из жизни 7 ноября, а до этого долго болел.

7 ноября текущего года ушел в мир иной основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов.

Блогер и шоумен Рустам Солнцев сообщил, что музыкант долгие годы болел, о чем сообщает «Телепрограмма».

По утверждению Солнцева, заболевание Кузнецова называлось алкоголизмом.

Рустам выразил родным композитора свои соболезнования, отметив, что покойный внес большой вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.

Опубликовано: Наталья Гончарова