Солнцев назвал настоящую причину смерти основателя Ласкового мая Кузнецова
2022-11-17 14:48
Шоумен Рустам Солнцев утверждает, что знает настоящую причину кончины создателя группы "Ласковый май", композитора Сергея Кузнецова. Музыкант ушел из жизни 7 ноября, а до этого долго болел.
7 ноября текущего года ушел в мир иной основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов.
Блогер и шоумен Рустам Солнцев сообщил, что музыкант долгие годы болел, о чем сообщает «Телепрограмма».
По утверждению Солнцева, заболевание Кузнецова называлось алкоголизмом.
Рустам выразил родным композитора свои соболезнования, отметив, что покойный внес большой вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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