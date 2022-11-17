Бородина призналась, что не пригласила отца на свадьбу из мести

Ксения Бородина стала одной из ведущих шоу "Женский клуб" на ТНТ. В очередном выпуске знаменитость поделилась личной драмой взаимоотношений со своим отцом, которорый ушел из семьи, когда Ксении был всего 1 год.

В очередном выпуске нового ток-шоу «Женский клуб» на ТНТ ведущая проекта Ксения Бородина поделилась личной драмой отношений с родным отцом Кимом Акимовым.

Темой передачи стала роль отца в жизни девушек. Бородина рассказала, что в детстве видела родителя очень редко.

Мужчина помогал дочери материально, но приезжал только для того, чтобы привезти деньги и подарки, а о заботе и любви к наследнице речи не шло.

Отец ушел из семьи, когда Ксении был годик.

Когда Бородина стала звездой экрана, отец стал чаще звонить, но на свою свадьбу знаменитость его звать не стала.

Умер Акимов в 2018 году. Только тогда ведущая поняла, как ей не хватает отца.