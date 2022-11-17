Российских музыкантов Храмцевича и Горбунова, которые должны были выступать на фестивале в Брюсселе, задержала пограничная служба по непонятным причинам
2022-11-17 15:19
Саксофонист Сергей Храмцевич и продюсер Евгений Горбунов были задержаны в паспортном контроле в Брюсселе. Причины задержания не понятны.
Саксофонист Сергей Храмцевич и продюсер Евгений Горбунов были задержаны в паспортном контроле в Брюсселе.
Музыканты должны были выступать в рамках местного фестивале "Fifty Lab Festival", но пограничники решили основания артистов для прохождения шенгенской зоны недостаточными.
Храмцевича и Горбунова допрашивали, а после аннулировали их визы.
До 20 ноября музыкантов отправили в специальное помещение для людей, не имеющих права въезда на территорию государства. У них отобрали телефоны, которые выдаются изредка.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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