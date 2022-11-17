Борисова выиграла суд у экс-супруга Аксенова об увеличении размера алиментов

Ведущая Дана Борисова подала в суд на бывшего мужа Максима Аксенова. Причина разногласий - мизерные алименты, который тот выплачивает на их совместную дочь.

Дана Борисова судилась с бывшим мужем Максимом Аксеновым больше 6 месяцев. Дана подала иск против Аксенова по поводу увеличения алиментов на их общую дочь Полину.

Наконец суд удовлетворил требования ведущей, о чем сообщает Телеграм-канал «Звездная пыль».

Дана получала на дочь 15 000 российских рублей ежемесячно, теперь же будет получать 60 000 рублей, что в 4 раза больше.