Охлобыстин собирается стать военным священником в Донбассе
2022-11-17 15:44
Актер Иван Охлобыстин заявил, что намерен стать военным священником в Донбассе. Артист утверждан, что уже писал прошения по поводу, но пока получал отказ.
Во время посещения Донбасса российский актер Иван Охлобыстин общался с представителями СМИ. Он заявил, что хочет стать военным священником, о чем сообщает ТАСС.
Артист утверждает, что подавал соответствующие прошения, чтобы его отправили священнослужителем в Донбасс, так как погибают пастыри. Но прошения звезды экрана отклоняют.
Охлобыстин считает, что дело в его импульсивности, боятся, что вдруг он за автомат возьмется.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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