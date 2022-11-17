Охлобыстин собирается стать военным священником в Донбассе

Актер Иван Охлобыстин заявил, что намерен стать военным священником в Донбассе. Артист утверждан, что уже писал прошения по поводу, но пока получал отказ.

Во время посещения Донбасса российский актер Иван Охлобыстин общался с представителями СМИ. Он заявил, что хочет стать военным священником, о чем сообщает ТАСС.

Артист утверждает, что подавал соответствующие прошения, чтобы его отправили священнослужителем в Донбасс, так как погибают пастыри. Но прошения звезды экрана отклоняют.

Охлобыстин считает, что дело в его импульсивности, боятся, что вдруг он за автомат возьмется.