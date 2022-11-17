Актриса и звезда Playboy Кимберли Херрин умерла при загадочных обстоятельствах

Актриса и звезда журнала для взрослых "Playboy" Кимберли Херрин умерла в возрасте 65 лет при загадочных обстоятельствах в Санта-Барбаре.

В Санта-Барбаре на 66-м году жизни скоропостижно скончалась американская актриса и экс-модель Кимберли Херрин.

Происшествием занимается местная прокуратура, но криминальная версия смерти знаменитости рассматривается в последнюю очередь.

Херрин снялась в таких известных фильмах, как «Охотники за привидениями», «Роман с камнем» и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2».

После красавица обратила внимание на модельный бизнес. Ее фото не раз красовались на обложках глянцевых изданий, включая "Playboy".

В последнее время звезда вела закрытый образ жизни, а о проблемах у нее со здоровьем ничего не известно.