Актриса и звезда Playboy Кимберли Херрин умерла при загадочных обстоятельствах
Актриса и звезда журнала для взрослых "Playboy" Кимберли Херрин умерла в возрасте 65 лет при загадочных обстоятельствах в Санта-Барбаре.
В Санта-Барбаре на 66-м году жизни скоропостижно скончалась американская актриса и экс-модель Кимберли Херрин.
Происшествием занимается местная прокуратура, но криминальная версия смерти знаменитости рассматривается в последнюю очередь.
Херрин снялась в таких известных фильмах, как «Охотники за привидениями», «Роман с камнем» и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2».
После красавица обратила внимание на модельный бизнес. Ее фото не раз красовались на обложках глянцевых изданий, включая "Playboy".
В последнее время звезда вела закрытый образ жизни, а о проблемах у нее со здоровьем ничего не известно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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