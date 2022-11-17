Суд в Гааге вынес решение о сбитом над Украиной Малаазийском Боинге

Международный Гаагский суд огласил решение по сбитому Малаазийскому Боингу.

В Гаагском трибунале огласили решение по делу о сбитом в 2014 году в небе над Украиной самолете.

По заявлению трибунала, малаазийский Боинг был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который не был расположен на подконтрольной Киеву территории.

"Боинг" рейса МН17 был сбит ракетой "Бук", пущенной из района Первомайского близ города Снежное на востоке Украины (эта территория в тот момент находилась под контролем сил ДНР)", - говорится в заявлении суда.