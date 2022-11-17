Беременная Моряк и Андреасян поженились через 3 года после начала отношений

Молодая актриса Лиза Моряк вот уже 3 года состоит в отношениях с режиссером Сариком Андреасяном. Наконец пара расписалась, а невеста "уже давно" пребывает в интересном положении.

27-летняя актриса Лиза Моряк и 38-летний режиссер Сарик Андреасян вместе 3 года, но штамп в паспорте ставить не спешили.

Теперь возлюбленные ждут ребенка, а Сарик наконец сделал Лизе предложение.

Невеста для торжественной даты выбрала белоснежное платье, декорированное жемчужинами, а Сарик надел костюм молочного цвета.

Отмечать свадьбу молодожены будут следующим летом в дату знакомства после рождения малыша.

Сегодня влюбленные только зарегистрируют свои отношения.