Беременная Моряк и Андреасян поженились через 3 года после начала отношений
Молодая актриса Лиза Моряк вот уже 3 года состоит в отношениях с режиссером Сариком Андреасяном. Наконец пара расписалась, а невеста "уже давно" пребывает в интересном положении.
27-летняя актриса Лиза Моряк и 38-летний режиссер Сарик Андреасян вместе 3 года, но штамп в паспорте ставить не спешили.
Теперь возлюбленные ждут ребенка, а Сарик наконец сделал Лизе предложение.
Невеста для торжественной даты выбрала белоснежное платье, декорированное жемчужинами, а Сарик надел костюм молочного цвета.
Отмечать свадьбу молодожены будут следующим летом в дату знакомства после рождения малыша.
Сегодня влюбленные только зарегистрируют свои отношения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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