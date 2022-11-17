Картункова рассказала всю правду о своем женихе
Юмористка Ольга Картункова стала соведущей в ток-шоу на ТНТ "Женский клуб". В рамках передачи звезда экрана поделилась подробностями о своем женихе.
Ольга Картункова в студии передачи «Женский клуб» заявила, что вскоре выйдет замуж. Знаменитость очень счастлива.
Артистка рассказала, что не спешит бежать в ЗАГС. Ее устраивают нынешние отношения и она не стесняется говорить о них на всю страну.
Очень радует Картункову, что ее возлюбленный не любитель компьютерных игр. Мужчина любит трудится на даче, строить, мастерить.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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