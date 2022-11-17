Гузеева сидит на строгой диете, так как никак не может сбросить лишний вес
Ведущая Лариса Гузеева снова борется с ненавистными лишними килограммами. Врачи "посадили" знаменитость на строгую диету.
Актриса и ведущая ТВ Лариса Гузеева поделилась фото с фанатами в соцсетях, Знаменитость находится в детокс-центр, где она предпринимает очередную попытку избавиться от лишнего веса.
Лариса Андреева сообщила, что находиться в спа-отеле, где имеется австрийская терапия и индийская аюрведа. Нарзан и тамбуканская грязь - дополнение к ЗОЖ. Режим питания - соответствующий.
Звезда экрана утверждает, что процедуры - действенные и назначаются лишь специалистами после специального обследования.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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