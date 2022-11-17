Гузеева сидит на строгой диете, так как никак не может сбросить лишний вес

Ведущая Лариса Гузеева снова борется с ненавистными лишними килограммами. Врачи "посадили" знаменитость на строгую диету.

Актриса и ведущая ТВ Лариса Гузеева поделилась фото с фанатами в соцсетях, Знаменитость находится в детокс-центр, где она предпринимает очередную попытку избавиться от лишнего веса.

Лариса Андреева сообщила, что находиться в спа-отеле, где имеется австрийская терапия и индийская аюрведа. Нарзан и тамбуканская грязь - дополнение к ЗОЖ. Режим питания - соответствующий.

Звезда экрана утверждает, что процедуры - действенные и назначаются лишь специалистами после специального обследования.