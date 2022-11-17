Будина рассказала об уважении к Литвиновой, несмотря на то, что та покинула Россию
2022-11-17 18:03
Актриса Ольга Будина снималась с Ренатой Литвиновой в популярной картине "Граница. Таежный роман". Обе артистки сыграли в фильме главных героинь. Позиция по спецоперации у звезд экрана разная, но Ольга заявила, что уважает Ренату как творческую личность.
Ольга Будина вспомнила о сотрудничестве с Ренатой Литвиновой в рамках съемок картины «Граница. Таежный роман».
Звезда экрана в эфире Ютуб-канала «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» вспомнила многих коллег по сцене, которые в настоящее время покинули РФ, в том числе и Литвинову.
Будина заявила, что относиться к коллеге с большим уважением, как к творческой личности и ничего плохого о ней сказать не может.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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