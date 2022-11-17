Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым

Российская журналистка Ксения Собчак принесла свои извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия её коллег.

17 ноября российское интернет-издание Baza, со ссылкой на личный Tekegram-канал Ксении Собчак, сообщил о том, что дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака извинилась перед директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Собчак заявила, что «искренне сожалеет» о том, что действия Кирилла Суханова, Ариана Романовского, Тамерлана Бигаева, которые в настоящее время являются фигурантами уголовного дела о вымогательстве, нанесли вред Чемезову.