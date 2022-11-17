Долина видит свою внучку Сашу актрисой
Певица Лариса Долина - бабушка талантливой девочки Саши. Артистка считает, что у малышки есть актерские задатки.
Исполнительница Лариса Долина рассмотрела талант к актерскому мастерству у своей маленькой внучки Александры. Девочка учится в специализированной музыкально-актерской школе.
Долина заявила порталу "Teleprogramma.pro", что Саша выросла как актриса за 5 лет.
Именитая бабушка видит в девочке актерские задатки и желает, чтобы та двигалась к намеченной цели.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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