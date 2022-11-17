Долина видит свою внучку Сашу актрисой

Певица Лариса Долина - бабушка талантливой девочки Саши. Артистка считает, что у малышки есть актерские задатки.

Исполнительница Лариса Долина рассмотрела талант к актерскому мастерству у своей маленькой внучки Александры. Девочка учится в специализированной музыкально-актерской школе.

Долина заявила порталу "Teleprogramma.pro", что Саша выросла как актриса за 5 лет.

Именитая бабушка видит в девочке актерские задатки и желает, чтобы та двигалась к намеченной цели.