Граждане Ирана и Конго нелегально перебрались в Польшу из Беларуси, переплыв реку
В среду , 17 ноября25 иностранцев пытались нелегально проникнуть в Польшу через границу с Беларусью, в том числе конголезцы и суданцы, сообщает Interia.pl.
Согласно отчету польской пограничной службы, несколько человек вновь пересекли пограничную реку Свислочь.
По ее данным, всего с начала месяца зафиксировано более 1,3 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
Как сообщила Пограничная служба в Twitter в четверг утром, четверо нелегалов, переплывших Свислочь, были задержаны на участке границы, за охрану которого отвечает пост в Бобровниках (Подляское воеводство). Они граждане Ирана и Конго.
По данным Пограничной службы Польши, всего с начала месяца зафиксировано более 1,3 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской =. В октябре таких попыток было более 2,5 тысяч. Всего с начала года их было более 13,1 тысяч.
Опубликовано: Николай Скира
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