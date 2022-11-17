Си Цзиньпин призвал к отказу от разделения мира на враждующие блоки
Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к отказу от мышления времен холодной войны и разделению мира на враждующие блоки.
В своем выступлении на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС) в Бангкоке Си призвал лидеров бизнеса активно участвовать в усилиях Китая по реформам.
"Действия, обостряющие споры и искажающие международные нормы, стали слишком распространенными", - предупредил китайский лидер, призвав противостоять односторонним действиям, протекционизму и попыткам политизировать торговые отношения.
Первоначально Си должен был выступить на бизнес-форуме, приуроченном к саммиту АТЭС, однако его выступление было отменено из-за непредвиденных несоответствий в расписании мероприятий, сообщает Reuters со ссылкой на организаторов форума.
Саммит проходит в период обострения геополитической напряженности, связанной, в частности, с растущим соперничеством между Китаем и США и проведением Россией СВО в Украине, что усугубило проблемы мировой экономики.рекламное объявление
Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые встретятся в четверг в Бангкоке, сообщило японское информационное агентство Kyodo.
Опубликовано: Николай Скира
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