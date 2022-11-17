Wirtualna Polska: Между Польшей и Украиной растет напряженность из-за падения ракеты
Некоторые представители польских властей считают, что взрыв украинской ракеты в Пшеводове Люблинского воеводства вызвал напряженность в отношениях между властями Польши и Украины, сообщает Wirtualna Polska.
Украинская сторона с самого начала говорила о ракетах, выпущенных россиянами. Владимир Зеленский утверждал, что "нет никаких сомнений в том, что это была не наша [Украина — ред.] ракета".
Он добавил, что если польские и американские власти утверждают обратное, они должны предоставить доказательства. Советники украинского президента и члены украинского правительства вторили своему лидеру и утверждали, что у них самих есть доказательства "российского следа".
Однако до сих пор украинцы не представили этих доказательств. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Россия продвигает теорию заговора о том, что ракета украинской ПРО должна была упасть на территорию Польши".
Косвенно глава МИД Украины предположил, что "теория заговора" пропагандируется также польскими и американскими властями.
Портал также пишет, что правительстве Польши были очень удивлены очень эмоциональной позицией украинских властей, которые зашли так далеко, убеждая, что это не украинская ракета.
Опубликовано: Николай Скира
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