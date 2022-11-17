Гладков: ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле региона украинскими военнослужащими.
В четверг вечером, 17 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины второй раз за день открыли огонь по региону.
Гладков уточнил, что украинские военнослужащие обстреляли электроподстанцию в Белгородском районе, повредив два трансформатора.
Отмечается, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы и энергетики, которые устраняют последствия «прилётов» со стороны Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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