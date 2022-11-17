Haaretz: Байден заставил правительство Израиля изменить мнение о поставках оружия для ВСУ

Израиль изменил свое мнение о поставках оружия в Украину. Об этом пишет газета Haaretz.

Согласно информации, опубликованной в издании, правительство Израиля предоставило союзникам по НАТО разрешение на поставку Киеву оружия, в том числе систем управления огнем и электрооптики, которые содержат израильские компоненты.

Газета сообщает, что правительство Израиля согласилось профинансировать закупку "стратегических материалов" для ВСУ на "миллионы долларов". Это решение якобы стало результатом давления со стороны администрации президента Джо Байдена.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения Киева с Израилем улучшились после того, как эти страны поделились информацией об использовании Россией иранских беспилотников в Украине. Эту тему также обсуждал с израильскими властями американский лидер Джо Байден.

Президент США встретился с Исааком Херцогом в Белом доме. Оба лидера обсудили вопросы Ирана, включая использование Россией иранских беспилотников в Украине, а также израильско-ливанское соглашение о морской границе.