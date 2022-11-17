Песков: РФ может договориться с Украиной, а может продолжать вести СВО

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в четверг, 17 ноября, что Россия прекрасно осознает свои цели, поставленные при планировании специальной военной операции, сообщает ТАСС.

"РФ может их реализовать как в результате переговоров с украинской стороной, так и путем проведения военной операции", - подчеркнул он.

Заявление официального представителя Кремля, предоставленное агентством ТАСС, стало ответом на вопрос журналистов, принимавших участие в пресс-конференции Пескова. СМИ хотели определить, кто, по мнению Москвы, должен инициировать переговоры о мире в Украине.

Песков подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты. При этом он предположил, что способ, которым Кремль их добивается, значения не имеет.

Песков подчеркнул, что цели России были подробно сообщены и представлены украинской стороне во время переговоров в марте, проведенных после начала СВО.

"Украинцы их хорошо знают", — сказал представитель Кремля, отметив, что переговорщики обеих делегаций в Стамбуле договорились о содержании документа еще в марте.

Песков подчеркнул, что просле этого "Киев не захотел продолжать переговоры с российской стороной.