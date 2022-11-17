Психолог рекомендует добавить в свою жизнь больше ярких красок, чтобы не хандрить осенью
Специалист по психологии Андрей Зберовский объяснил, как противостоять осенней хандре и не "поймать" депрессию.
Нет ничего проще: просто сделайте свою жизнь богаче и ярче. И работать надо во всех направлениях.
Начиная с одежды, которая будет отличаться от привычных нарядов яркостью, оригинальностью, может быть она даже будет вызывающей.
Главное, чтобы созданный образ приносил радость и чтобы в нем присутствовали яркие цвета.
Ярче и эмоциональнее должна стать личная жизнь: надо больше общаться с друзьями, с людьми, которые заряжают позитивом. Не стоит долго оставаться в одиночестве.
Андрей Зберовский:
«Если вовремя не остановить эти процессы, то у человека может возникнуть апатия или, наоборот, он начнет конфликтовать с окружающими. Дальше может развиться депрессивное расстройство или невроз, и это придется лечить специалисту с помощью антидепрессантов»
Обязательно нужно мечтать, строить планы, иметь цели на будущее, и ждать приятных событий. Ожидание хорошего скрасит мрачные холодные дни.
Опубликовано: Храмова Оксана
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