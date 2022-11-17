Владимир Зеленский сомневается, что упавшие в Польше ракеты принадлежат России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не располагает точными данными относительно происхождения ракет, которые упали в Польше в приграничной зоне.

Участвовавшему на экономическом форуме Владимиру Зеленскому, естественно, не удалось избежать вопроса, который сейчас волнует политическую общественность не только в его стране: относительно того, что известно об упавших в Польше ракетах? Были ли они российскими или могли случайно попасть из Украины.

Украинский президент заявил, что на данный момент что-либо по этой теме утверждать преждевременно. По его мнению, ответа на этот вопрос не знает не только он, но и никто больше в мире. Расследование ведется, но сейчас пока невозможно даже заявлять уверенно, к какому типу относилась ракета, упавшая на польские зернохранилища.

В то же время Владимир Зеленский не стал отрицать, что время падения ракет в Польше совпадает с временем, когда украинские военные задействовали ресурсы противовоздушной обороны против выпущенной российской стороной ракеты.

Президент сказал, что украинская сторона уже подала запрос на получение разрешения к информации о ходе следствия по этому делу, и он был одобрен. Профессионалы из Украины уже прибыли на место происшествия, чтобы расставить все точки над И. Сам Зеленский выражает уверенность, что его страна не имеет к случившемуся отношения.

Это, впрочем, едва ли убеждает мировую политическую общественность. На слова украинского лидера почти сразу отреагировал американский президент Джо Байден, который сказал, что заявления Зеленского отнюдь не могут быть доказательством непричастности Киева к инциденту.

С другой стороны, после встречи стран Большой Семерки Байден заявил, что на данный момент не доказано и обратное: то, что упавшие ракеты российские. Руководство Пентагона пока воздерживается от дальнейших комментариев, утверждая, что отношение к этому случаю будет формировать на основе фактов, которые вскоре должны быть получены, а не слухов и мнений.

Министерство обороны Российской Федерации в свою очередь заявило, что русские военные действительно обстреливали объекты на украинской территории, но происходило это вовсе не в приграничных зонах.

Поэтому любые заявления Польши о том, что ракеты могли быть российскими, следует расценивать как провокацию, не более того. К тому же, уже есть экспертные данные о том, что на фотографиях с места падения ракет есть обломки ракеты для С-300, которые использует украинская армия. Напомним, что в результате падения ракет погибло два человека.