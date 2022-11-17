ТАСС: Для участия в СВО Россия отправляет на Украину новую партию Су-34

Истребители-бомбардировщики Су-34 станут основной ударной силой российской фронтовой авиации, сообщило российское информационное агентство ИТАР-ТАСС.

Согласно заявлению правительства, эти машины будут использоваться при проведении СВО в Украине.

"На Новосибирском авиационном заводе "Чкаловско-Новосибирская объединенная авиастроительная корпорация" (входит в госкорпорацию Ростех — ред.) произведена новая партия новых боевых самолетов Су-34", — говорится в сообщении правительства РФ.

Добавляется, что истребители-бомбардировщики подверглись наземным и летным испытаниям, после чего были переправлены в места несения службы.

"Боевые самолеты переданы в войска в соответствии с решениями Координационного совета при правительстве по обеспечению нужд Вооруженных Сил России при проведении специальной военной операции на Украине", - говорится также в сообщении.

Тактические истребители-бомбардировщики Су-34 должны составить основную ударную силу фронтовой авиации России. Модернизированные экземпляры этой модели имеют расширенные боевые возможности, то есть возможность стрельбы усовершенствованными боеприпасами, увеличенную дальность стрельбы по наземным или надводным целям.

Этот тип бомбардировщиков способен нести тактическое ядерное оружие.