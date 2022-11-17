Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Великобритании, Канаде и Польше следует перестать читать нотации России и заняться своими делами.

Такое заявление дипломат сделал после публикации совместного обращения послов этих стран, в котором они призвали всех небезразличных повлиять на изменение курса Кремля.

Боцан-Харченко подчеркнул, что послам стоит заняться делами в рамках своего мандата, чтобы не выглядеть нелепо.

Он также сказал, что авторы обращения не владеют фактами и не интересуются ими.