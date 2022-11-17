Французская нефтегазовая компания TotalEnergies продолжает работать в России
Французская нефтегазовая компания TotalEnergies продолжает работать в России и импортировать сжиженный природный газ.
Глава группы Патрик Пуянне заявил, что такое решение было принято, чтобы обеспечить поставки энергоносителей в Европу.
Он подчеркнул, что компания не нарушает санкции и будет импортировать СПГ до момента введения дополнительных ограничений.
Вместе с тем TotalEnergies постепенно сокращает свое присутствие в России.
Опубликовано: Светлана Репина
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