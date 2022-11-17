Адвокат экс-главреда «Татлера» Романовского заявил, что его подзащитный выполнял указания Собчак
Адвокат экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского Дмитрий Малютов заявил, что его подзащитный выполнял указания Ксении Собчак.
По словам Малютова, следствию известно, что указания всем троим арестованным по уголовному делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова выдавала лично Собчак.
Он утверждает, что все они были подчиненными телеведущей, а выполнение ее указаний привело к возбуждению уголовного дела.
При этом адвокат считает, что в действиях самих арестованных нет состава преступления.
Опубликовано: Светлана Репина
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