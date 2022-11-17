Адвокат экс-главреда «Татлера» Романовского заявил, что его подзащитный выполнял указания Собчак

Адвокат экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского Дмитрий Малютов заявил, что его подзащитный выполнял указания Ксении Собчак.

По словам Малютова, следствию известно, что указания всем троим арестованным по уголовному делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова выдавала лично Собчак.

Он утверждает, что все они были подчиненными телеведущей, а выполнение ее указаний привело к возбуждению уголовного дела.

При этом адвокат считает, что в действиях самих арестованных нет состава преступления.